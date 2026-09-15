Hatay İskenderun'da araçta 2 bin 410 paket kaçak sigara bulundu, sürücü gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan araçta 2 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis, araç sürücüsü T.K'yi gözaltına aldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.
İncelemede 2 bin 410 paket kaçak sigara bulan ekipler, sürücü T.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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