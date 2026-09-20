Hatay İskenderun'da işçi konteynerindeki yangın söndürüldü, 5 işçi dumandan etkilendi

Hatay İskenderun'da işçi konteynerindeki yangın söndürüldü, 5 işçi dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun Cebike Mahallesi'nde inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı konteynerde gece yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı, tedavileri sürüyor; yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan 5 işçinin tedavisi sürüyor.
İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde, gece saatlerinde, inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 işçi, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: İSKENDERUN(Hatay),
Kaynak: DHA
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