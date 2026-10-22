Hatay İskenderun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

Hatay İskenderun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Adres aramalarında 253,20 gram sentetik uyuşturucu, 109,95 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, 3 sentetik ecza ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda, 253,20 gram sentetik uyuşturucu, 109,95 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, 3 sentetik ecza ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B.Ö, F.B, M.H, M.E, E.K.B. ve M.I, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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