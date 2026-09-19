Hatay İskenderun ve Kırıkhan'da 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi

Hatay İskenderun ve Kırıkhan'da 2 firari hükümlü cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay'ın İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi; çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan K.F.B. ve A.U. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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