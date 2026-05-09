Hatay Modeli COP31’de Dünyaya Tanıtılacak
09.05.2026 17:42
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "COP31, dünyada yaşanan küresel iklim değişiklikleri krizine karşı yaşanabilir şehirlere, sürdürülebilir kalkınmaya, gıdaya, suya ve güvenli şehirlere ulaşma bağlamında bir Hatay modelini aslında tüm dünyaya gösterecek." dedi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) ev sahipliği kapsamında, farklı ülkelerden gelen bakanlar ve uluslararası kuruluşların yöneticilerinin de katılımıyla Hatay'da bir otelde dün başlayan "Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler" panelinin kapanış oturumu gerçekleştirildi.

Yayman, oturumun ardından COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla İletişim Başkanlığı koordinesinde Türkiye'ye gelen yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Programda konuşan Yayman, farklı ülkelerden gelen gazetecileri kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Tüm deprem bölgesinin her zaman yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakan Kurum'a teşekkür eden Yayman, şöyle konuştu:

"Türk milleti Sayın Murat Kurum'a, 'Türkiye'nin Mimar Sinan'ı' dedi. Hem deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar, hem sosyal konut projeleri, hem de 81 vilayette 86 milyona eşit ve aynı mesafede durup hizmet ürettiği için bu ünvanı verdi. Bu ünvan çok kıymetlidir, değerlidir. COP31, dünyada yaşanan küresel iklim değişiklikleri krizine karşı yaşanabilir şehirlere, sürdürülebilir kalkınmaya, gıdaya, suya ve güvenli şehirlere ulaşma bağlamında bir Hatay modelini aslında tüm dünyaya gösterecek."

Depremzedeler için çalışmaya devam edeceklerini belirten Yayman, COP31 etkinliğinin Hatay'da yapılmasının kentin adeta küllerinden yeniden doğduğunun da bir ispatı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

