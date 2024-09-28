Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Yüzde 100 Doluluk - Son Dakika
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Yüzde 100 Doluluk

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi\'nde Yüzde 100 Doluluk

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yüzde 100 doluluğa ulaştı.

28.09.2024 11:16
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, kampüs içerisindeki bazı binaların hasar aldığı üniversite, 2023-2024 akademik yılında uygulamalı dersler haricinde uzaktan eğitim verdi.

Bazı bölümlerinde onarım çalışmaları tamamlanan ve ek derslikler açılan üniversitede bu yıl açılan 4 bin 585 kişilik kontenjanın tamamı doldu.

"6 bin civarında öğrencimizi yüz yüze eğitim için davet ettik"

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, AA muhabirine, üniversitelerinin depremlerde çok fazla hasar aldığını belirtti.

Depremlerin ardından öğrencilerin barınma sorunu ve kampüs içindeki binaların onarım çalışmaları nedeniyle geçen yıl uzaktan eğitim verdiklerini hatırlatan Eren, şöyle konuştu:

"Bu yıl Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtların kapasitelerini yaptığımız görüşmeler sonucu tespit ettik. Bu kapasiteleri göz önünde bulundurarak yaklaşık 6 bin civarında öğrencimizi yüz yüze eğitim için davet ettik. Burada hangi birimleri yüz yüze eğitime davet edeceğimize karar verirken de daha çok uygulamalı birimlerden başladık."

Gelecek yıl bütün fakültelerde yüz yüze eğitime geçmeyi hedeflediklerini belirten Eren, bu kapsamda çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Üniversitelerinde bu yıl 18 bin civarında öğrencinin uzaktan eğitime devam edeceğini anlatan Eren, 30 Eylül'de yeni akademik dönemin başlayacağını söyledi.

Hatay'ı tercih eden öğrencilerin ve ailelerinin tedirgin olmamasını isteyen Eren, "Elbette depremin vermiş olduğu bazı hasarlar var. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle, devletimizin tüm birimlerinin katkılarıyla hızlı bir biçimde yaralar sarılıyor. Hatay eskisinden daha güzel günlere kavuşacak. Burada hem barınma hem de güvenlik ve eğitim kalitesi açısından mümkün olan en iyi koşulları sağlıyoruz." diye konuştu.

Eren, toplam 24 bin öğrencilerinin bulunduğunu ve onların her türlü sorununda yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Üniversitesi, Kahramanmaraş, Güncel, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Yüzde 100 Doluluk - Son Dakika

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