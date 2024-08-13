(HATAY-ÖZEL)Türkiye'yi duygulandıran yüzüğü bulamayan depremzede Zehra öğretmen, annesinin mezarı başında özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

(HATAY-ÖZEL)Türkiye'yi duygulandıran yüzüğü bulamayan depremzede Zehra öğretmen, annesinin mezarı başında özür diledi

Geniş Video İzle

Asrın felaketinde vefat eden annesinden kendine kalan yüzüğü tatil için geldiği Hatay'ın Arsuz ilçesinde kaybeden Zehra Alın'ın anne yadigarı tüm çabalara rağmen bulunamadı. Zehra öğretmen, annesinin mezarı başında dua ederek yadigarını kaybettiği özür diledi.

13.08.2024 10:23  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(HATAY-ÖZEL) Türkiye'yi duygulandıran yüzüğü bulamayan depremzede Zehra öğretmen, annesinin mezarı başında özür diledi

Zehra Alın, "Yüzüğünü kaybettiğim andan itibaren anneme karşı mahcubiyet ve suçluluk duygusu içine girdim"

HATAY - Asrın felaketinde vefat eden annesinden kendine kalan yüzüğü tatil için geldiği Hatay'ın Arsuz ilçesinde kaybeden Zehra Alın'ın anne yadigarı tüm çabalara rağmen bulunamadı. Zehra öğretmen, annesinin mezarı başında dua ederek yadigarını kaybettiği özür diledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlere ailesiyle birlikte yakalanan Zehra Alın, asrın felaketinde annesi Cemile Alın'ı ve babası Tuncay Alın'ı kaybetmişti. Kendisi enkazdan sağ olarak çıkarılan genç kızın annesinden geriye kalan tek varlığı olan yüzüğüyse geçtiğimiz günlerde tatil için geldiği Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahil mevkiinde kaybolmuştu. Annesinin hatırası olan yüzüğü bulmak için sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Alın, milyonlarca insana ulaşmayı başarmıştı. Genç kızın yürek burkan paylaşımı üzerine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Arsuz Belediye Başkanı Sami üstün harekete geçmiş ve sahilde dedektör ile yüzüğü arama çalışmaları başlamıştı. Dalgıç adamların da denizden destek verdiği arama çalışmaları sonuçsuz kaldı ve Zehra öğretmen anne yadigarı yüzüğü bulamadı. Zehra öğretmen, annesinin ve babasının Kırıkhan ilçesindeki mezarı başında dua ederek yüzüğü kaybettiği için annesinden özür diledi. Yüzüğü bulmak için seferber olanlara teşekkürlerini dile getiren Zehra Alın, yüzüğün bir şekilde kendine geleceğini düşündüğünü söyledi.

"Yüzüğün bir şekilde bana geleceğini düşünüyorum"

Yüzüğü arama çalışmalarına katılan ve soysal medya üzerinden kendisine destek verenlere teşekkür eden 32 yaşındaki Zehra Alın, yüzüğün kaybolduktan kısa bir süre sonra başkası tarafından bulunduğunu düşündüğünü belirterek "Yüzüğüm tüm çabalara rağmen bulunamadı. Ben yüzüğün biz aramaya başlamadan önce bulunduğunu düşünüyorum. Ona inandım, bütün bu olayın gündem olmasında da alan veya bulan kişi duyacak diye çok sevinmiştim. Halen aynı şeyi düşünüyorum. Yüzüğün bir şekilde bana geleceğini düşünüyorum. Buraya kadar Twitter'dan da destek veren aramaya da katılan bunu sağlayan herkese tekrar teşekkür ederim. Buraya gelmemin bir tek sebebi yüzük değil, birçok böyle acıyı ortaya çıkaran bir durum. Anneme karşı yüzüğümü kaybettiğimi anladığım andan itibaren mahcubiyet, suçluluk duygusu içine girdim" dedi.

"Ben çok üzgünüm annemden özür diliyorum"

Yüzüğü kaybetmesiyle birlikte annesinden özür dilemeye başladığını dile getiren Alın, "Yüzük kaybolduktan sonra da buraya gelmeden de kendi içimden de anneme karşı hep özür diliyordum. Beni affetmesini söylüyordum. Buraya gelince bir bağ kurulduğunu hissediyor insan. Beni duyduğunu düşünüyorum. Ben çok üzgünüm annemden özür diliyorum. Yüzük için benim bu kadar üzülmemi istemezdi diye de düşünüyorum. Halen umudumu kesmediğim için bulan kişiye buradan sesleniyorum, bu kadar süre geçtiği için belki getirmeye çekiniyor olabilir. Bununla alakalı hiçbir çekince içerisine girmemesini söylüyorum. Sadece yüzüğün bana geri gelmesi önemli. Onun hakkında ne düşüncemiz ya da nasıl bir şekilde karşılaşacağının hiçbiri önemli değil bunun için çekinmesine de gerek yok. Eğer biri bulduysa ki bulduğunu düşünüyorum. Yüzüğü bana bir şekilde geri getirmesini rica ediyorum buradan kendisine" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Arsuz, Tatil, Hatay, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (HATAY-ÖZEL)Türkiye'yi duygulandıran yüzüğü bulamayan depremzede Zehra öğretmen, annesinin mezarı başında özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
19:51 Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar
18:44 Canlı yayında demediğini bırakmadı Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a olay yaratacak sözler Canlı yayında demediğini bırakmadı! Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay yaratacak sözler!
18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
18:06 Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi
17:38 İlk maçında kırmızı kart görmüştü Arda Turan’dan hakemlere bomba sözler İlk maçında kırmızı kart görmüştü! Arda Turan'dan hakemlere bomba sözler
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
17:09 Arda Güler’in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı
16:39 Her yerde onu arıyorlar Ankaragücü’nün futbolcusu kayboldu Her yerde onu arıyorlar! Ankaragücü'nün futbolcusu kayboldu
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 11:06:29. #1.11#
SON DAKİKA: (HATAY-ÖZEL)Türkiye'yi duygulandıran yüzüğü bulamayan depremzede Zehra öğretmen, annesinin mezarı başında özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement