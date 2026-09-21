Hatay Payas\'ta bir zanlı, eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Hatay Payas'ta bir zanlı, eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Payas'ta dün tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Pompalı tüfekle vurulan eşi hastanede hayatını kaybetmiş, polis zanlıyı gözaltına almıştı.
Hatay'ın Payas ilçesinde tartıştığı karısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Yenişehir Mahallesi'ndeki evde dün tartıştığı eşi Emine Çil'i (47) pompalı tüfekle öldüren Kadir Çil'in (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Eşi Kadir Çil tarafından pompalı tüfekle vurulan Emine Çil, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polis ekipleri zanlıyı gözaltına almıştı.
Kaynak: AA
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