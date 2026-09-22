Hatay Payas'ta geri manevra yapan otomobil 4 yaşındaki çocuğu yaraladı

Hatay Payas'ta geri manevra yapan otomobil 4 yaşındaki çocuğu yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Payas Karacami Mahallesi'nde dün, otoparktan geri manevrayla çıkan bir otomobil yerde oynayan 4 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk aracın altında kalarak yaralandı ve Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sürücü gözaltına alındı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'ın Payas ilçesinde geri manevra yapan otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, dün Karacami Mahallesi'ndeki binanın otoparkından geri manevrayla çıktığı sırada yerde oynayan 4 yaşındaki E.D'ye çarptı.
Aracın altında kalan çocuk, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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