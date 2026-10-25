Hatay Payas'ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı, kaza anı kamerada - Son Dakika
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Hatay Payas'ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı, kaza anı kamerada

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Payas'ta Atatürk Caddesi'nde motosikletli kuryenin otomobille çarpışması sonucu kurye yaralandı. Yaralanan kurye sağlık ekiplerince Payas Devlet Hastanesine kaldırıldı, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kurye olarak çalışan B.Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Atatürk Caddesi'nde, M.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosikletli kurye, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Payas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sollama yapan motosikletin, sola dönmeye çalışan otomobile çarpması, ardından motosikletin devrilerek kuryenin yol kenarına savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA
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