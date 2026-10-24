Hatay Reyhanlı'da gönüllü gençler Alakuzu İlkokulu'nda çocuklara saç kesimi yaptı - Son Dakika
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Hatay Reyhanlı'da gönüllü gençler Alakuzu İlkokulu'nda çocuklara saç kesimi yaptı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Alakuzu İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Gönüllü gençler ve Reyhanlı Gençlik Merkezi personelinin çocuklarla buluştuğu etkinlikte parkur oyunları oynandı, yüz boyama ve saç kesimi yapıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Alakuzu İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Reyhanlı Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklar etkinlikte müzik eşliğinde parkur oyunlarında doyasıya eğlendi.

Yüz boyama etkinliğinin gerçekleştirildiği programda çocukların saç kesimi de yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hatay Reyhanlı'da gönüllü gençler Alakuzu İlkokulu'nda çocuklara saç kesimi yaptı - Son Dakika
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