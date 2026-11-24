Hatay Reyhanlı'da iki otomobil çarpıştı, savrulan araç koyuna çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Reyhanlı'da iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan otomobillerden biri yol kenarındaki koyuna, ardından park halindeki araca çarptı. Kazada sürücüler ve koyun yara almazken, olay bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mustafa Kemal Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, önce yol kenarındaki koyuna, ardından da park halindeki araca çarparak durabildi.
Sürücülerin ve koyunun yara almadığı kaza, bir binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
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