Hatay Reyhanlı'da TIR şoförleri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay Reyhanlı'da TIR şoförleri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

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Hatay Reyhanlı\'da TIR şoförleri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yakınında bekleyen TIR'a başka bir TIR çarptı; ardından şoförler arasında kavga çıktı. Darp sonucu 3 kişi yaralandı, jandarma kavgaya karışanları gözaltına aldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçmek için bekleyen TIR'ların karıştığı kazanın ardından şoförler arasında kavga çıktı. Kavgada, 3 kişi yaralandı.

Olay, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yakınında meydana geldi. Sınır kapısından geçmek için bekleyen TIR'a, başka bir TIR sollama yaptığı sırada çarptı. Hasarlı kaza sonrası TIR şoförleri arasında kavga çıktı. TIR şoförlerinin arasında çıkan kavgada 3 kişi, darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan kişileri gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
ReyhanlıJandarma3. SayfaGüncelKavgaHatayOlaySon Dakika

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