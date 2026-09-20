Hatay Samandağ'da 41 yaşındaki motosiklet sürücüsü otomobille çarpışıp öldü

Hatay Samandağ'da 41 yaşındaki motosiklet sürücüsü otomobille çarpışıp öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 41 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yeşilköy Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen Serdal Gültekin (41) idaresindeki motosiklet ile A.B'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Gültekin, sağlık personelince kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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