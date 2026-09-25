Hatay Samandağ'da trafiği aksatan otomobili 2 polis iterek yolu açtı - Son Dakika
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Hatay Samandağ'da trafiği aksatan otomobili 2 polis iterek yolu açtı

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Hatay Samandağ\'da trafiği aksatan otomobili 2 polis iterek yolu açtı
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Hatay Samandağ'da arızalanan otomobil trafiği aksatınca 2 polis memuru aracı iterek yol kenarına götürdü. Yolun yeniden trafiğe açılmasının ardından o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, arızalanan otomobil, 2 polis memuru tarafından itilerek yol kenarına götürüldü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Atatürk Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde arızalanan otomobil nedeniyle trafik akışı aksadı. Bölgede görevli polis ekipleri, sürücünün yardımına koştu. İki polis memuru, trafiğin aksamaması için aracı itip yol kenarına götürdü. Yolun yeniden trafiğe açılmasının ardından ekipler görevlerine devam etti. Polislerin sürücüye yardım ettiği anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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