Hatay- Tavan arasında mahsur kalan baykuş kurtarıldı

HATAY'da bir evin çatı katındaki tavan arasında mahsur kalan 2 peçeli baykuştan biri telef olurken, diğeri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antakya ilçesindeki Kuzeytepe Mahallesi'nde evinin çatı katındaki tavan arasından baykuş sesleri duyan kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 baykuştan birinin telef olduğunu belirledi. Koruyucu eldiven giyen ekipler, hayatta kalan baykuşu kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.