Hatay Yayladağı'nda ak pelikan sürülerinin sonbahar göçü seyirlik manzara oluşturdu - Son Dakika
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Hatay Yayladağı'nda ak pelikan sürülerinin sonbahar göçü seyirlik manzara oluşturdu

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Hatay Yayladağı\'nda ak pelikan sürülerinin sonbahar göçü seyirlik manzara oluşturdu
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ak pelikan sürülerinin sonbahar göçü, Sebenoba Mahallesi semalarında seyirlik görüntüler oluşturdu. Avrupa ve Asya'daki üreme alanlarından kışlama bölgelerine göç eden sürüler, kuş gözlemcisi Nurettin Vursun'un cep telefonuyla görüntülendi.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde ak pelikan sürülerinin sonbahar göçü, güzel manzaralar oluşturdu.

Türkiye'nin önemli göçmen kuş rotaları arasında yer alan ilçede sonbahar göçü hareketliliği yaşanıyor. Avrupa ve Asya'daki üreme alanlarından güneydeki kışlama bölgelerine doğru göç eden ak pelikan sürüleri, Sebenoba Mahallesi semalarında görüntülendi. Sürü halinde gökyüzünde süzülen ak pelikanlar, oluşturdukları görüntüyle seyirlik manzara sundu. Bölgeden geçen pelikan sürülerinin gökyüzündeki yolculuğu, kuş gözlemcisi Nurettin Vursun'un cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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