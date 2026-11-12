Hatay Yayladağı'nda boğazına yiyecek kaçan öğrenci Heimlich'le kurtuldu

Hatay Yayladağı'nda boğazına yiyecek kaçan öğrenci Heimlich'le kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Yavuz Selim İlkokulunda teneffüs sırasında boğazına yiyecek kaçan öğrenci, okulda görevli Zafer Hüner'in Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken Hüner'in müdahalesiyle öğrencinin boğazındaki yiyecek çıkarıldı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, okuldaki personelin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Yayladağı Yavuz Selim İlkokulunda teneffüs sırasında bir öğrencinin boğazına yiyecek kaçtı.
Okulda görevli personel Zafer Hüner, nefes almakta zorlandığını fark ettiği öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.
Personelin müdahalesiyle öğrencinin boğazına kaçan yiyecek çıkarıldı.
Hüner'in Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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