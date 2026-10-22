Hatay Yayladağı'nda yakalanan 11 Suriye uyruklu GÖKSEM'e teslim edildi

Hatay Yayladağı'nda yakalanan 11 Suriye uyruklu GÖKSEM'e teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, MİT'ten alınan istihbari bilgi doğrultusunda jandarmanın İHA destekli arazi taraması yaptığı bölgede yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 Suriye uyruklu yakalandı. Yakalananlar, işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 11 Suriye uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatından alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, insansız hava aracı destekli arazi arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalarla yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 Suriye uyruklu yakalandı.
Yakalanan 11 kişi, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.??????
Kaynak: AA
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