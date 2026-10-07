Kırıkhan\'da otoparkta geri kayan araç güvenlik görevlilerince durduruldu

Kırıkhan'da otoparkta geri kayan araç güvenlik görevlilerince durdurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin otoparkında el freni çekilmeden bırakılan otomobil kendiliğinden geriye gitmeye başladı. Bunu gören iki güvenlik görevlisi araca koşup otomobili durdurdu, muhtemel bir kaza yaşanmadı. Yaşananlar anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde ağız ve diş sağlığı merkezinin otoparkında park halindeyken geriye doğru hareket eden otomobili, güvenlik görevlileri durdurdu.
EL FRENİ ÇEKİLMEMİŞTİ
Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin otoparkında sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği otomobil geriye hareket etti.
KOŞARAK MÜDAHALE ETTİLER
Durumu fark eden çevredeki güvenlik görevlileri koşarak araca müdahale etti. Aracı durduran 2 güvenlik görevlisi, olası kazanın önüne geçti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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