Hataylı Gençlerden Sanatla Umut Sergisi - Son Dakika
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Hataylı Gençlerden Sanatla Umut Sergisi

Hataylı gençlerin sanat eserleri, 6 Şubat'ta DEPO İstanbul'da sergilenecek. Dayanışma vurgusu yapılıyor.

01.02.2025 12:43
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Haber: Hilal Solmaz

(İSTANBUL) - Depremden etkilenen Hataylı gençlerin sanatıyla hayat bulduğu "Biz hala buradayız…" sergisi, 6 Şubat 2025 tarihinde DEPO İstanbul'da açılacak. Büyük depremin ikinci yılında, sergi 26 Nisan'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Talebeyiz Biz Derneği tarafından Sanat Elçileri Projesi kapsamında düzenlenen sergi, Hatay'daki gençlerin deprem sonrası umutlarını ve hayata tutunuşlarını anlatan bir koleksiyon sunuyor. Sergide, 20 gencin yaz boyunca sanatçılar ve uzmanlarla bir araya gelerek ürettikleri 29 tablo, üç video, iki heykel, iki yerleştirme, beş şiir ve iki müzik parçası yer alacak.

Sergi, sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda dayanışma, yaratıcı direniş ve birlikte iyileşmenin mümkün olduğunu vurgulayan bir çağrı özelliği taşıyor. Hataylı gençler, "Varlığınızla, desteğinizle neşelensin hayatlarımız çünkü biz hala buradayız ve inanıyoruz ki siz de yanımızdasınız" diyerek, sanatın ve dayanışmanın dönüştürücü gücüyle daha güzel bir dünya kurma çağrısında bulunuyor.

Ünlü sanatçılardan destek

Sergiye pek çok ünlü isim de destek veriyor. Müzisyen Kalben, "Gençlerin mücadelesine, hayallerine ve umutlarına destek vermek için 6 Şubat'ta, DEPO İstanbul'da 'Biz hala buradayız...' sergisinde olacağım. Gel, sevgimize katıl" diyerek sanatseverleri davet etti. Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan da birlikte üretmenin gücüne dikkat çekmek için sergide olacağını duyurdu.

Ayşe Melike Çerçi, sanatın iyileştirici gücünü görmek amacıyla sergiye katılacağını belirtirken; müzisyen Suavi, "Sergiyi çok anlamlı buluyorum. Gelin, hep birlikte, biz de buradayız, diyerek gençlere destek olalım" dedi. Oyuncu Tilbe Saran da "Gençlerin sesini işitmek için 6 Şubat'ta DEPO İstanbul'da olacağım" diyerek katılım çağrısı yaptı.

Dayanışma ve dönüşüm

2023 yılında İstanbul'da kurulan Talebeyiz Biz Derneği, depremden etkilenen gençlerin kültür ve sanat alanlarında eşit erişimini sağlamak ve iyileşme süreçlerine katkı sunmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdi. Dernek Başkanı Müge Ayan, sergideki eserlerin, bireysel ve toplumsal travmaların nasıl dönüştürülebileceğini, umuda nasıl evrilebileceğini gözler önüne serdiğini belirtti. Ayan, dayanışmayı vurgulayarak, "Gençler bir araya gelerek, birbirlerinden ilham ve destek alarak bu sergiyi yarattı. Sanat, dayanışmayı görünür kılmanın ve iyileşme sürecine kapı aralamanın bir yolu oldu" dedi.

Sergi, depremden etkilenen gençlerin toplumsal bir seslenişe dönüşen hikayelerini sanat yoluyla anlatırken, aynı zamanda toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek sanatın ve dayanışmanın dönüştürücü gücüne dikkat çekiyor.

Kaynak: ANKA

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