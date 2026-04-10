Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hattat Emrullah Demirkaya'nın 73 Eseri İlk Kez Kastamonu'da Sergileniyor

10.04.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e hüsn-i hat sanatına katkılarıyla tanınan Hattat Emrullah Demirkaya'nın, vefatından 34 yıl sonra ilk kez bir araya getirilen 73 eseri, doğduğu şehir Kastamonu'da sergiye açılıyor.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte hüsn-i hat sanatına önemli katkılar sağlayan Hattat Emrullah Demirkaya'nın, vefatından 34 yıl sonra ilk defa bir araya gelen 73 eseri Kastamonu'da sergilenecek. Kastamonu'da 1894 yılında dünyaya gelen ve hat sanatında önemli çalışmalara imza atan Hattat Emrullah Demirkaya, düzenlenen sergi ile yad edilecek. Ankara'da 1992'de vefat eden Demirkaya'nın 7 farklı koleksiyonerden toplanan eserleri doğup büyüdüğü şehirde ilk defa gün yüzüne çıkıyor.

Kastamonu Valiliği'nin organizasyonu ile 'Hattat Emrullah Demirkaya Hüsn-i Hat Sergisi', Kastamonu AVM'de 11 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'de açılacak. Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın gayretleri ile ortaya çıkan sergiye en büyük katkı İstanbul'da yaşayan küratör İbrahim Ethem Gören'in koleksiyonundan geldi. Ankara'da 96 yaşında vefat eden Hattat Emrullah Demirkaya'nın 70 yıllık sanat hayatı boyunca elinden çıkan yüzlerce eserden, günümüzde bir araya getirilebilen 73 eseri ilk defa güçlü bir sergi oldu.

Sergi fikri, İstanbul'lu koleksiyoner İbrahim Ethem Gören'in elindeki 40'ı aşkın eserin Kastamonu'da sergilenmesi fikri ile başladı. Kastamonu Valiliği ayrıca Mustafa Gezici, Emrah Küçükşengün, Mahmut İslamoğlu, Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, Oğuzhan Arslanoğlu ve Osman Sarıkaya koleksiyonlarında yer alan 30 civarı eserleri de sergi için emanet alarak, güçlü bir seviyeye yükseldi. Sergi, klasik hat sanatının inceliklerini, estetik derinliğini ve irfan köklerini Kastamonulu Hattat Emrullah Demirkaya'nın eserleriyle günümüz sanat meraklıları ile buluşturmayı hedefliyor.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, sergi vesilesiyle yaptığı değerlendirmede, 'Emrullah Demirkaya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bir zaman diliminde, hüsn-i hat sanatında köprü vazifesi görmüş, zor zamanlarda verdiği yazı mücadelesiyle bu aziz sanata büyük hizmetlerde bulunmuş bir şahsiyettir' dedi. Serginin küratörlüğünü üstlenen Yazar ve Koleksiyoner İbrahim Ethem Gören ise, 'Hattat Emrullah Demirkaya, klasik meşk zincirine dahil olmuş, fakat şöhreti değil, hizmeti öncelemiş çelebi bir sanatkardır. Kastamonu'da kurduğu mütevazı yazı mektebiyle, hat sanatının sürekliliğine kritik dönemde, büyük katkı sağladı' diye konuştu.

1894 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen Hattat Emrullah Demirkaya, Sanayi Mektebi'nde aldığı teknik eğitimle birlikte, gelenekli sanatlarla erken yaşta tanıştı. 1914 yılında askere alınarak İstanbul'a giden Demirkaya, burada Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi ve Medresetü'l-Hattatin'de eğitim gördü. Sülüs ve nesih yazılarını Ahmed Kâmil Akdik, ta'lik yazıyı Hulusi Efendi'den, rik'ayı ise büyük üstad Necmeddin Okyay'dan meşk etti. Aynı dönemde Mustafa Halim Özyazıcı ve Hamid Aytaç ile kurduğu dostluk, onun sanat ufkunu genişletti.

Milli Mücadele yıllarında aktif görev alan Demirkaya, Kastamonu'da Kuva-yı Milliye faaliyetlerine katkıda bulundu, matbaacılık gibi alanlarda hizmet verdi. Cumhuriyet döneminde çeşitli kamu görevlerinde bulunan Demirkaya, askeri bandoda görev yaptı. Emekliliğinin ardından hattatlık, hakkaklık ve reklamcılıkla geçimini sürdürdü. Çok yönlü bir sanatkar olarak Demirkaya, müzehhiplik, ressamlık, mürettiplik, fotoğrafçılık, ciltçilik sahalarında da eser verdi. Demirkaya, ömrünü sanat ve hizmete adadı. 4 Ekim 1992 tarihinde vefat eden Demirkaya, ardında zengin bir kültürel miras bıraktı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kastamonu, Edebiyat, Osmanlı, Hattat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:59
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 14:07:07. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.