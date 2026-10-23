Hava ambulansı Seydişehir'de kalp krizi geçiren hastayı Konya'ya sevk etti

Hava ambulansı Seydişehir'de kalp krizi geçiren hastayı Konya'ya sevk ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seydişehir Devlet Hastanesine göğüs ağrısıyla başvuran hastanın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İlk müdahalesinin ardından Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
Yaşar Palay, göğüs ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine başvurdu.
Yapılan kontrollerde Palay'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
İlk müdahalesi yapılan Palay, Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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