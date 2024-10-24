Hava Harekatında 47 Hedef İmha Edildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör hedeflerine yönelik dün yapılan hava harekatından yeni görüntüleri paylaştı.

MSB, dün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedefin imha edildiği hava harekatlarının görüntülerini paylaştı.