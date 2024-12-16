Milli Savunma Bakanlığı, 3-9 Aralık'ta düzenlenen hava harekatları sonucu Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde PKK'lı 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlı olduğu belirtilerek, Irak'ın kuzeyine 3-9 Aralık 2024'de düzenlenen hava harekatları sonucunda, Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Hava Harekatında 9 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?