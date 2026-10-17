Hava İndirme ve Komando Tugayı\'nda 130\'uncu paraşüt kursu 80 personelle tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen 130'uncu Dönem Statik Paraşüt Temel Kursu'nun tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cesaretimiz yüksek, azmimiz sarsılmaz. 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığımız tarafından 7 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen 130'uncu Dönem Statik Paraşüt Temel Kursu, 80 kahraman personelimizin katılımıyla başarıyla tamamlandı" denildi.