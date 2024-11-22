Hava Kuvvetleri Komutanı Hinds'i Ağırladı - Son Dakika
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Hava Kuvvetleri Komutanı Hinds'i Ağırladı

Hava Kuvvetleri Komutanı Hinds\'i Ağırladı

Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Korgeneral Jason Hinds'i makamında kabul etti.

22.11.2024 18:19
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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa- Afrika Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Jason Hinds'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa-Afrika Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Jason Hinds ve beraberindeki heyeti, 21 Kasım 2024 tarihinde makamında kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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