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Hava Kuvvetleri, yaralanan dağcıyı kurtardı - Son Dakika
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Hava Kuvvetleri, yaralanan dağcıyı kurtardı

Aksaray'da tırmandığı dağdan düşerek yaralanan dağcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı Personel Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı. Ekipler, yaralıyı hastaneye sevk etti.

Hava Kuvvetleri, yaralanan dağcıyı kurtardı
16.01.2024 - 17:13,
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AKSARAY'da tırmandığı dağdan düşerek yaralanan dağcıyı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı Personel Kurtarma Timi kurtardı.

Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan dağcıyı kurtarmak için bölgeye, ihbar üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı Personel Kurtarma Timi yönlendirildi. Helikopterle dağa giden ekipler, yaralanan dağcıyı kurtardı. Ekipler, daha sonra yaralıyı hastaneye sevk etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı Personel Kurtarma Timimiz, Aksaray Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan dağcı bir vatandaşımızı kurtardı. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
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