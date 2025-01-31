Hava Sıcaklıkları 6-12 Derece Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika
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Hava Sıcaklıkları 6-12 Derece Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor

Hava Sıcaklıkları 6-12 Derece Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gelecek hafta yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inerek 6 ila 12 derece azalacağını ve kuzey, iç ve doğu bölgelerde kar yağışı beklediklerini açıkladı.

31.01.2025 17:58  Güncelleme: 17:59
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurt genelinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta 6 ila 12 derece arasında azalacağını, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülke genelinde önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması tahmin ediliyor" denildi.

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Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarılarak, "Ayrıca aynı tarihlerde ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji'nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarının takip edilmesi tavsiye edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hava Sıcaklıkları 6-12 Derece Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika

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