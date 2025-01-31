Hava Sıcaklıkları 6-12 Derece Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurt genelinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta 6 ila 12 derece arasında azalacağını, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülke genelinde önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması tahmin ediliyor" denildi.

'SOĞUK HAVA 1 HAFTA ETKİLİ OLACAK'

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarılarak, "Ayrıca aynı tarihlerde ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji'nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarının takip edilmesi tavsiye edildi" ifadelerine yer verildi.