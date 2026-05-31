Hava Sıcaklıkları Artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiği, bu sebeple yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi. Öte yandan, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.