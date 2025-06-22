Havacılık Eğitim Projesi Samsun'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Havacılık Eğitim Projesi Samsun'da Gerçekleşti

Havacılık Eğitim Projesi Samsun\'da Gerçekleşti
22.06.2025 10:37
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Samsun'da ortaokul öğrencileri için havacılık eğitimi ve gözlem etkinliği düzenlendi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik "Kuzeyin Çocukları Semalarda" projesi gerçekleştirildi.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, TÜBİTAK ve Türk Hava Yolları Samsun Satış Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen proje kapsamında uzay ve havacılıkla ilgili teorik bilgiler de alan 24 ortaokul öğrencisi, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda havacılık faaliyetlerini gözlemledi.

Programda öğrenciler hava trafik kontrol kulesini de ziyaret etti.

Öğrenciler, senaryo gereği terminale giriş yaptıktan sonra kontuarlara yönlendirildi. Burada check-in işlemleri gerçekleştirilen öğrencilere, bugünü sembolize eden özel hatıra biniş kartları takdim edildi ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. İç hatlar yolcu salonuna alınan katılımcılara, havalimanı operasyonları ve uçuş süreçleri hakkında bilgi verildi.

Boarding işlemlerinin ardından apron alanına geçildi. Apronda görevli ekipler, operasyon sırasında kullanılan yer hizmetleri araçları ve ekipmanlarını tanıttı. Öğrenciler, uçakları yakından görme ve inceleme imkanı buldu, ardından Türk Hava Yolları uçak pilotu ile tanışıp soru sorma imkanı buldu.

Proje Koordinatörü Halil Yılmaz, AA muhabirine, projenin 6 gün sürdüğünü, son gün Türk Hava Yolları ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi çalışanlarının eşliğinde etkinliği tamamladıklarını söyledi.

Ortaokul öğrencilerine havacılığı sevdirmek için yola çıktıklarını ifade eden Yılmaz, "Ben ve okulumuzdaki birkaç öğretmen arkadaşımızla birlikte beyin fırtınası yaparak, Samsun'da bu yönde faaliyet gösteren kamu kurumları, üniversiteler gibi birçok yerle görüşmeler yaptık. Yaklaşık 8 ay önce başladığımız projemizi bugün tamamlamış bulunuyoruz. Yakın süreçte ilimizde havacılık ve uzay alanında faaliyetin olmadığını düşünerek biz bu yönde atılım yapmaya çalıştık." dedi.

Samsun'da havacılık ve uzay fakültesi olduğuna işaret eden Yılmaz, "İl genelinde 24 farklı ortaokuldan, akademik olarak başarılı, bu alana ilgi duyan ve gelecek vadeden öğrencileri tespit etmeye çalıştık. Nihayetinde, başarılı 24 kişilik havacılık ve uzay meraklısı öğrenci grubunu eğittiğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.

Etkinliğe katılan 7. sınıf öğrencisi Mustafa Berat Kefe, ilk kez bir uçağı yakından görme fırsatı bulduğunu belirterek, "Pilotla konuştum. Pilotla konuşmak gerçekten çok ilgi çekiciydi. Hayatımda ilk defa bir pilotla yakın mesafede, soru-cevap şeklinde iletişim kurabildim. Bu projenin, bugünüme ve yarınıma çok büyük katkıda bulunduğunu düşünüyorum çünkü bu sadece bir başlangıç. Bugün bir uçağı yakından görmem, yarın bir uçağın içindeki motoru tamir etmem demek olabilir. Gelecekteki mesleğimde uçak mühendisliğiyle ilgilenmeyi düşünüyorum, özellikle elektrik-elektronik alanında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havacılık Eğitim Projesi Samsun'da Gerçekleşti - Son Dakika

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