Havacılık Fuarı 39,7 Milyar Dolarla Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Havacılık Fuarı 39,7 Milyar Dolarla Sona Erdi

Havacılık Fuarı 39,7 Milyar Dolarla Sona Erdi

Zhuhai'deki Airshow China, 1.195 uçak anlaşmasıyla 39,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

18.11.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GUANGZHOU, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhuhai kentinde düzenlenen Airshow China olarak da bilinen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, yaklaşık 285,6 milyar yuan (yaklaşık 39,7 milyar ABD doları) değerinde anlaşma imzalanmasıyla sona erdi.

Organizasyon komitesine göre pazar günü sona eren fuarda farklı modellerde 1.195 uçak konusunda anlaşmalar imzalandı.

Altı gün süren fuara 47 ülke ve bölgeden 1,022 şirket katılırken, etkinlikte 261 uçak ve 248 çeşit yer ekipmanı sergilendi. Fuar kapsamında konferanslar, imza törenleri ve iş görüşmeleri gibi toplam 247 etkinlik de düzenlendi.

Bu yılki fuarın yıldız ürünleri arasında J-35A hayalet savaş uçağı, J-15T savaş uçağı ve HQ-19 karadan havaya füze silah sistemi yer alırken, Y-20 uçağının kargo ambarı ve Chang'e-6 misyonuyla Ay'ın uzak tarafından toplanan Ay örnekleri fuarda sergilendi.

İnsansız hava araçları, insansız gemiler, uçan arabalar ve dikey iniş-kalkış (eVTOL) yapabilen elektrikli hava araçları da fuarın diğer ilgi çekici unsurları arasındaydı.

Yaklaşık 590 bin ziyaretçiyi ağırlayan Airshow China'yı yerli ve yabancı 400'den fazla medya kuruluşundan yaklaşık 4.500 gazeteci takip etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Havacılık, Savunma, Ekonomi, Güncel, Medya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havacılık Fuarı 39,7 Milyar Dolarla Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 12:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: Havacılık Fuarı 39,7 Milyar Dolarla Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.