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Havacılık Lisesi İncelemesi

Havacılık Lisesi İncelemesi

Melikgazi'de havacılık lisesi projesi tamamlandı, açılış tarihi yaklaşıyor.

08.02.2025 17:49
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve beraberindeki heyet ile Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, bakanlık yetkililerine lise hakkında bilgi verdi.

Okul projesinin tamamlandığını belirten Palancıoğlu, "Savunma Sanayi Başkanlığımız, MEB, il müdürlüklerimizle uyum içinde güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Buraya inşallah bir de ortaokul kazandıracağız. Projemizin inşaatı bitti, peyzajına başlıyoruz. En kısa zamanda açılışını yapacağız. Lisemiz Kayseri'de yarım kalan hikayeyi tekrar yazacak, havacılık tarihini yeniden canlandıracak, Türkiye'nin savunma sanayine destek olacak nitelikli bir okul olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Karagöz ise projenin özgün ve güzel olduğunu belirterek, bu liseyi bitirecek öğrencilerinTürkiye'nin havacılık ve uzay yolculuğuna büyük katkı sağlayacağını inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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