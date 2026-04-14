Havacılık Sınav Merkezi Sayısı 12'ye Çıktı

14.04.2026 12:20
Bakan Uraloğlu, havacılık personeli için 12 çevrim içi sınav merkezi kurulduğunu açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sivil havacılık personelinin eğitim ve sertifikasyon süreçleri kapsamında yürütülen çevrim içi sınav organizasyonu hakkında, "Havacılık personeli için çevrim içi sınav merkezi sayısını 6 şehirde 12 merkeze çıkardık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile sivil havacılık personelinin eğitim ve sertifikasyon süreçlerinde önemli bir dönüşüm sağladıklarını belirtti. Uraloğlu, daha önce sınavların yalnızca Ankara ve İstanbul'daki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sınav merkezlerinde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Ankara'da 1 ve İstanbul'da 3 olmak üzere toplam 4 merkezle hizmet verildiğini belirtti. Yeni dönemde önemli bir kapasite ve erişim artışı sağladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Antalya, Muğla, Nevşehir ve İzmir'de yeni sınav merkezlerini devreye aldık. Ayrıca Ankara ve İstanbul'a da ikişer merkez daha kazandırdık" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, sisteme 4 yeni şehir ile 8 yeni sınav merkezini kazandırdıklarını belirterek, "Yapılan bu çalışma ile birlikte havacılık personeli için çevrim içi sınav merkezi sayısını 6 şehirde 12 merkeze çıkardık. Aylık ortalama 30 bin sınavın gerçekleştirildiği sistemi daha güçlü ve erişilebilir bir yapıya kavuşturduk" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SINAV EKOSİSTEMİ

Kurumsal Dönüşüm Modeli kapsamında yetkilendirilen eğitim kaynak sağlayıcılar aracılığıyla hayata geçirilen bu yapının sektörde sürdürülebilir bir sınav ekosistemi oluşturduğunu belirten Bakan Uraloğlu, sistemin aday odaklı bir yaklaşımla yeniden şekillendirildiğini ifade etti. Yeni merkezler sayesinde farklı şehirlerde ikamet eden adayların yalnızca Ankara ve İstanbul ile sınırlı kalmadığını belirten Bakan Uraloğlu, bu adaylar için zaman kaybının azaltıldığını ve sınav süreçlerinin daha erişilebilir hale geldiğini söyledi.

SINAV SÜREÇLERİ TAMAMEN DİJİTAL

KDM ORG altyapısı üzerinden yürütülen süreçlerin tamamen dijital bir sistemle yönetildiğini belirten Bakan Uraloğlu, başvuru, planlama ve değerlendirme aşamalarının merkezi bir yapı üzerinden standart şekilde gerçekleştirildiğini, bu sayede operasyonel verimliliğin artırıldığını ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde sürdürüldüğünü kaydetti. Uraloğlu, oluşturulan bu yapının sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine önemli katkı sağladığını belirterek çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

