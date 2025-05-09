Havacılık ve Uzay Zirvesi'nde Sanayi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Havacılık ve Uzay Zirvesi'nde Sanayi Vurgusu

Zekeriya Çoştu, Türkiye'nin sanayi ve uzay alanındaki hedeflerini GTÜ'de paylaştı.

09.05.2025 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Gebze Teknik Üniversitesince (GTÜ) bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Havacılık ve Uzay Zirvesi'nde öğrenci ve akademisyenlerle buluştu.

GTÜ Kongre Merkezi'nde, GTÜ Havacılık ve Uzay Kulübünce Gençlik ve Spor Bakanlığının yürütücülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen zirveye katılan Çoştu, havacılığın Türkiye'nin gelişim serüveninde önemli alanlardan birisi olduğunu söyledi.

Çoştu, bundan sonraki süreçte uzay alanının da Türkiye'nin geleceğindeki en önemli faktörlerden birisi olacağını belirterek, "Türkiye'de daha fazla yüksek teknoloji ürününü katma değerli olarak üretmeyi amaçlıyor. Üretimde de dışa bağımlılığımızı azaltmaya çalışıyoruz." dedi.

Teknoparklar üzerinden firmalara AR-GE teşviki verdiklerini dile getiren Çoştu, "Türkiye'de şu anda 106 teknoparka ulaşmış durumdayız. 20 yıl kadar önce bir kaç teknoparktan bahsediyorduk. AR-GE teşviklerimizi sadece teknoparklarda değil, şirketlerin kendi bünyelerinde kurdukları AR-GE merkezlerinde yürüttükleri projelerde bakanlık olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz." diye konuştu.

Çoştu, sanayinin Türkiye'de ekonomik ve güçlü bir faaliyet alanı olduğuna işaret ederek, sektörün gelişmesi için önemli faaliyetler yürüttüklerini kaydetti.

Türkiye'nin güneş paneli, ticari araçlar ve beyaz eşya gibi alanlarda Avrupa'daki üretimde bir numara olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"260 milyar doları geçen bir ihracattan bahsediyoruz ve bunun yüzde 95'lik kesimini sanayi ürünlerinin ihracatından elde ediyoruz. Türkiye gerçekten önemli bir sanayi ülkesi konumunda, bu konumu dünyada güçlendirmeye devam ediyor. Otomotiv, kimya ve makine gibi orta yüksek ile yüksek teknoloji sektörlerinde 37 milyar dolara varan sektörel ihracat rakamlarına sahip. Dolayısıyla Türkiye son 22 yılda atılan adımlar neticesinde üretimde dünyadaki ağırlığını arttırmış durumda."

Çoştu, Türkiye'nin ihracattaki konumuna değinerek, "Bundan 30 yıl önce Türkiye sınırlı sayıda ürünü dünyaya ihraç edebilen ülke konumundaydı. Türkiye, şu anda Çin'den, Batı Avrupa'ya kadar en fazla ürünü en fazla ülkeye ihraç edebilen tek ülke konumuna ulaşmış durumda. Özetle Türkiye güçleniyor, sanayisi büyüyor ve dünyadaki konumu git gide artıyor." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar tarafından plaket verilen Çoştu, öğrencilerin kurduğu stantları gezdi.

Kaynak: AA

Zekeriya Çoştu, Teknoloji, Havacılık, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havacılık ve Uzay Zirvesi'nde Sanayi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:39:52. #7.12#
SON DAKİKA: Havacılık ve Uzay Zirvesi'nde Sanayi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.