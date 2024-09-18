Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 5 Ölü - Son Dakika
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Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 5 Ölü

Hindistan'da bir havai fişek fabrikasında patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

18.09.2024 10:50
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YENİ DELHİ, 18 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Polisin Salı günü yaptığı açıklamaya göre patlama Pazartesi gecesi geç saatlerde Uttar Pradeş'in başkenti Lucknow'un yaklaşık 275 kilometre batısında bulunan Firozabad bölgesine bağlı Shikohabad'ın Naushera bölgesinde meydana geldi.

Fabrikanın işletildiği mesken patlamanın etkisiyle yıkıldı.

Bir polis yetkilisi yaptığı açıklamada, "Deposu bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar derhal hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Patlamanın hemen ardından kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere polis, itfaiye ve afet müdahale gücü personeli olay yerine sev edildi.

Polis patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath patlamada hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi ve yetkililere kurtarma çalışmalarının yürütülmesi talimatı verdi.

Hindistan'daki havai fişek fabrikalarında ve satış yerlerinde işletme sahiplerinin güvenlik standartlarını genellikle göz ardı etmeleri nedeniyle sıklıkla kaza sonucu patlamalar meydana geliyor.

Kaynak: Xinhua

Hindistan, Politika, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 5 Ölü - Son Dakika

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