Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 6 Ölü

YENİ DELHİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada ikisi kadın en az 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Polis yetkililerinin telefonda verdiği bilgilere göre eyaletin Virudhunagar bölgesindeki bir köyde bulunan fabrikada salı günü meydana gelen patlama büyük bir yangına yol açtı. An itibarıyla olayda hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma ve yardım operasyonu ve patlamanın nedenini belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Şiddetli patlamanın neden olduğu büyük yangın sonucu fabrikanın kısa sürede yoğun duman altında kaldığı ve yangın kuvvetlendikçe havai fişeklerin patladığının duyulduğu ifade edildi.

Ülkenin güneyindeki Telangana eyaletinde pazartesi günü bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada da 35 kişi hayatını kaybetmişti.