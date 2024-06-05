Havalimanlarında İş Yavaşlatma Eylemleri Başlıyor

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(İSTANBUL) - TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan bazı maddelerin çalışma barışını bozacağı gerekçesiyle yarın havalimanlarında iş yavaşlatma eylemlerine başlanacağı bildirildi. Havacılık ile ilgili sendika ve derneklerin yayımladığı ortak deklarasyonda, "DHMİ çalışanlarını kapsayacak şekilde adil bir Havacılık Tazminatı düzenlemesinin TBMM gündemine getirilmesini ivedilikle talep ediyoruz" denildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde (DHMİ) faaliyet gösteren sendikalar ve dernekler dün toplantı yaptı. Toplantıda, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alındı. Toplantının ardından, yayımlanan "Ortak Deklarasyon"da şunlar kaydedildi:

"DHMİ'de faaliyet gösteren Sendikalar ve Dernekler olarak 4 Haziran 2024 tarihinde bir araya gelinmiştir. Gerçekleştirilen toplantıya Ulaştırma Memur-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, HAVAÇAD, HAVELTED, Uluslararası ARFF Derneği, SİHAGÜVDER, HAVATED, SİHAMED, Hava Ulaş-Der ve Apron Memurları Derneği katılmıştır. Gerçekleştirilen toplantıda TBMM gündemine getirilen ve DHMİ'de görev yapan bazı ünvanları kapsayan Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi ile ilgili istişarelerde bulunulmuştur. DHMİ'de görev yapan çalışanlarımızın temsilcileri olarak, yıllardır özlük ve mali haklarına yönelik iyileştirmelerin yapılmasını bekleyen DHMİ çalışanlarının, bu beklentileri bugüne kadar karşılanmamış, aksine TBMM gündemine getirilen yasa ile DHMI bünyesi içerisinde sadece belirli ünvanlara yönelik yapılmak istenen ve çalışma barışını bozan düzenlemeyi asla kabul etmiyouz. Bu bağlamda, söz konusu kanun teklifinin 26. maddesinin revize edilerek, tüm DHMİ çalışanlarına uygulanmasını; EUROCONTROL prensipleri çerçevesinde ülkemiz ekonomisine hiçbir yük getirmeyen aksine katkı sağlayan, tüm DHMİ çalışanlarını kapsayacak şekilde adil bir Havacılık Tazminatı düzenlemesinin TBMM gündemine getirilmesini ivedilikle talep ediyoruz."

Eylemler yarın başlayacak

Deklarasyonda, taleplerin yerine getirilmemesi halinde şu kararların uygulamaya geçirileceği kaydedildi:

"6 Haziran 2024 Perşembe gününden itibaren havalimanlarındaki çalışanlar, hava ve kara tarafındaki operasyonlarda süresiz olarak görevleri başında özveri beklenerek uluslararası standart ve tavsiyeler ile mevzuatlara aykırı olarak yüklenen işleri yapmayacak olup, kesinlikle mevzuat dışına çıkılmayacaktır. Yapılacak olan iş yavaşlatma eylemi taleplerimiz gerçekleştirilinceye kadar devam edecektir. Alınan iş yavaşlatma eylemi sonucunda taleplerimiz karşılanmadığı takdirde, tekrar bir araya gelinerek iş bırakma eylemi kararı alınacaktır."