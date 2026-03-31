Havaya Ateş Açan 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
31.03.2026 13:23
Antalya'nın Serik ilçesinde havaya ateş açan 7 zanlı, genel güvenliği tehlikeye sokmaktan tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde silahla ateş ederek genel güvenliği kasten tehlikeye soktukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir grubun havaya ateş açmalarına ilişkin görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçti.

Ekipler, olaya karıştıkları belirlenen İ.E, Y.D, S.A, U.İ, C.H, B.İ. ve H.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan tutuklandı.

Bu arada yakalananlardan birinin kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle de arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Advertisement
