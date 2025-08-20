Havaya Ateş Eden Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde havaya ateş ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde havaya ateş eden H.İ'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ile mermi ve fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.