Havayolu Bilet Fiyatlarındaki Artış Kalıcı Olabilir

CNN International'ın haberine göre, daha yüksek ücretler yalnızca yakıt maliyetlerinden değil, güçlü seyahat talebinden de kaynaklanıyor. Bilet fiyatları artmasına rağmen yolcular birçok havayolunda rekor seviyede rezervasyon yapıyor. United CEO'su Scott Kirby, tüketiciler bu fiyatları ne kadar uzun süre öderse, fiyatların kalıcı olma ihtimalinin o kadar arttığını söyledi.

Havayolu yolcuları artık uçtukları her mil için geçen yıla göre ortalama %20 daha fazla ödüyor. American Airlines CEO'su Robert Isom, müşterilerin daha fazla diz mesafesi gibi hizmetler için daha fazla ödemeye istekli olduğunu ve yaz rezervasyonlarının güçlü kaldığını belirtti.

Yıl başından bu yana yaklaşık iki katına çıkan jet yakıtı fiyatı, ücret artışlarının en büyük etkenlerinden biri. ABD'nin en büyük dört havayolu şirketi geçen yıl yakıt için günde ortalama 100 milyon dolar harcadı. Delta, mevcut çeyrekte yakıt maliyetlerindeki artışın 2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Southwest Airlines Operasyon Direktörü Andrew Watterson, bu yıl sektör genelinde beş kez fiyat artışı yapıldığını ve yenilerinin yolda olduğunu söyledi. Uzmanlara göre ücretler, işletme maliyetine değil talebe göre belirleniyor. Havayolları, artan yakıt maliyetleri nedeniyle zarar eden düşük kârlı uçuşları azaltıyor, bu da ortalama bilet fiyatını yukarı çekiyor.

Ultra düşük fiyatlarıyla bilinen Spirit Airlines'ın artan yakıt maliyetleri altında ayakta kalamama ihtimali bulunuyor. Uzmanlar, düşük maliyetli rekabetin azalmasıyla United gibi havayollarının yüksek fiyatları uzun süre koruyabileceğini düşünüyor. New York'tan Demokrat Temsilci Ritchie Torres, United'ın yakıt tasarruflarını yolculara yansıtmamasını 'kurumsal açgözlülük' olarak nitelendirdi.