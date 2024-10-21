HAVELSAN Dijital Birlik Teknolojisini Tanıtıyor

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HAVELSAN, dijital birlik teknolojisinde geldiği son noktayı ilk kez SAHA EXPO 24'te uygulamalı olarak gösterecek.

HAVELSAN açıklamasına göre, dijital asker ürün ailesi Cengaver, karma gerçeklik ürün ailesi Asger, C4I ürün ailesi Doob ve ara katman yazılımı Octopus ile dijital birlikler daha da güçlenecek.

Cengaver, Doob ve Asger'in birleşimiyle askeri birlikler geleceğin teknolojilerine bugünden erişiyor.

HAVELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı karma sürü tabanlı dijital birlik teknolojisine yeni yetkinlikler kazandırdı.

İnsansız sistemler ve platformlarla askeri birliklerin müşterek operasyon yapma kabiliyetini otonom hale getirmeyi amaçlayan dijital birlik teknolojisi, Cengaver, Doob ve Asger ürünlerinin katılımıyla daha etkili bir noktaya ulaştı.

İlk kez SAHA EXPO 24'te yapılacak gösterim, Cengaver'in sahadaki uygulamalarıyla dijital birliklerin ulaştığı gücü gözler önüne serecek.

Cengaver ile aktivite, sağlık ve konum verilerinin gerçek zamanlı takibi, Doob ile C4I ile stratejik karar süreçlerinin hızlandırılması, Asger ile karma gerçeklik teknolojisiyle operasyon sahasının daha net algılanması, dijital birlikler için güç sunacak.

Ultra geniş bant tabanlı İHA ile önemli kişi/unsur takibi, hassas iniş/kalkış ve iç ortam konumlandırma gibi yenilikçi özellikler de dijital asker kavramını bir adım öteye taşıyacak.

Güçlü yazılım altyapısı ve yenilikçi sensörlerle donatılmış bu sistemler, savunma teknolojilerinde en ileri düzey çözümleri sunacak, savunma operasyonlarının her aşamasında maksimum verimlilik ve güvenlik sağlayacak.

Cengaver, askeri personelin sağlık ve aktivite verilerini izlemek için geliştirildi

Cengaver, askeri personelin sağlık ve aktivite verilerini izlemek için geliştirilmiş kapsamlı bir dijital asker çözümü olarak öne çıkıyor.

Aktivite ve sağlık takip saati, taşınabilir bilgisayar, konumlandırma birimi ve telsiz gibi bileşenlerle donatılmış bu sistem, bluetooth üzerinden Doob-mobil komuta kontrol uygulamasıyla entegre çalışıyor.

Nabız, oksijen seviyesi, ten sıcaklığı, fiziksel aktivite ve GNSS tabanlı (dış ortamda), ultra geniş bant (UWB) tabanlı (iç ortamda) konum bilgilerini anlık olarak topluyor ve iletiyor.

Böylece, taktik sahadan stratejik karargahlara kadar geniş bir yelpazede personelin durumu sürekli izlenebiliyor. VIP takip yeteneği ile İHA, yüksek hassasiyetli veriler sunuyor, İHA konumu, yönelimi ve hız bilgisi, Doob ürün ailesi üzerinden izleniyor.

Doob ürün ailesi İSE C4I (komuta, kontrol, haberleşme, bilgisayar ve istihbarat) sistemi olarak sahadaki ve karargahtaki birimlerin bilgi akışını en üst düzeyde sağlıyor.

Doob-mobil komuta kontrol uygulaması, Cengaver'den gelen verileri bluetooth ile alıyor ve Doob-karargah'a aktararak merkezdeki C4I sistemine entegre ediyor.

İHA entegrasyonu sayesinde belirlenen personel ve alanların güvenli şekilde izlenmesini ve takip edilmesini mümkün kılıyor.

Asger, askeri operasyonlarda karma gerçeklik teknolojisini devreye sokarak operasyonel farkındalığı yeni bir boyuta taşıyor.

Cengaver'den ve İHA'dan gelen veriler, Asger sistemi üzerinden hem ekranlarda hem de karma gerçeklik gözlükleri aracılığıyla gerçek zamanlı ve üç boyutlu olarak görüntüleniyor.

Böylece, taktiksel karar alma süreçleri hızlanırken, üç farklı kullanıcının aynı anda sahadaki personelin ve İHA'nın verilerini üç boyutlu olarak gözlemlemesi sağlanıyor.

Cengaver, Doob ve Asger ürünleri, JDSS (Joint Dismounted Soldier System) standartlarına uyumlu olarak geliştirilen Octopus adlı ara katman yazılımı sayesinde haberleşiyor.

Octopus, sistemler arasındaki veri transferini düzenleyerek sahadaki ve karargahtaki tüm birimlerin sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlıyor.