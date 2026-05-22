Havran\'da Yangın Paniğe Neden Oldu

Balıkesir'in Havran ilçesinde iki katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

Ebubekir Mahallesi Salih Aydınlıoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle üst kata ve çevre binalara sıçramadan söndürülen yangında, zemin kattaki evde hasar oluştu.