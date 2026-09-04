Havsa\'da 25. Tarım ve Hayvancılık Festivali törenle başladı, protokol stantları gezdi

Havsa'da bu yıl 25'incisi düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali törenle başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışına Havsa Kaymakam Vekili Emin Cevat Tutar, Yeni Parti Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Yenimuhacır Belde Belediye Başkanı Tamar Kral, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Yeni Parti Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, Trakya Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, ticaret borsası başkan vekilleri, belediye ve il genel meclisi üyeleri, Bosna Hersek'ten gelen konuklar, önceki dönem belediye başkanları ve meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri, üretici kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği stantları gezdi.

Festival konserlerle devam etti.