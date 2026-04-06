Edirne'nin Havsa ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Ş.Z. idaresindeki 39 SZ 808 plakalı otomobil, Kırklareli-Edirne kara yolu Söğütlüdere köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve otomobildeki 3 yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Havsa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
