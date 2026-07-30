Havuzda Boğulan Kadın Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evinin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kırsal Telli Mahallesi'nde 70 yaşındaki Pakize Seydooğulları, evinin bahçesindeki havuzda boğulma tehlikesi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seydooğulları, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.