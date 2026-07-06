Havuzda Boğulma Tehlikesi: 5 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki çocuk, aile tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Uzunkum Mahallesi'ndeki bir konaklama tesisine ailesiyle tatile gelen E.G. (5) havuza düştü.
Ailesinin farketmesinin ardından havuzdan çıkarılan kız çocuğu, Sapanca Devlet Hastanesine götürüldü.
Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen E.G, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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