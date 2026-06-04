Tozlu Bahçe\'de İsyan: Yola Halı Serdiler

ADANA'da rögar kapağı değişiminin ardından 8 aydır asfaltlanmayan yollar nedeniyle toz sorunu yaşayan Havuzlubahçe Mahallesi'nde yaşayanlar, 20 gün önce 'Tozlu Bahçe' tabelası astıkları bölgede bu kez yola halı serip tepki gösterdi. Mahalleli, toz ve çamur nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirterek, yetkililerden çözüm istedi.

Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde bazı sokaklarda 8 ay önce rögar kapakları değiştirildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından bozulan yollar asfaltlanmadı. Yoldan geçen araçların kaldırdığı toz, çevreyi kirletmeye başladı. Toz nedeniyle zaman zaman rahatsızlandıklarını öne süren mahalle halkı, bozuk yolların araçlara da zarar verdiğini belirterek tepki için 20 gün önce Şehit Ufuk Fesli Sokağı'nın girişine 'Tozlubahçe'ye hoş geldiniz' yazılı tabela astı. Tabelanın önünde toplanan mahalleli, belediye yetkililerine yönelik eylemle yolun yapılmasını talep etti.

Eylemin ardından 20 gün geçmesine rağmen yetkililer tarafından herhangi bir çalışma yapılmayınca mahalleli, tozların dağılmaması için bu kez çözümü yollara halı sermekte bulduklarını belirtti. Yazın gelmesiyle toz sorununun daha da arttığını belirten mahalleli, yoğun toz nedeniyle sıcak havalarda cam ve pencerelerini açamadıklarını söyledi. Tozun etkisini azaltabilmek için yolları sürekli sulamak zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, bunun kalıcı çözüm olmadığını belirterek yetkililerden soruna yönelik çalışma yapılmasını istedi.

'MAHALLEMİZ YOK SAYILIYOR'

Mahallede 61 yıldır yaşayan Cengiz Ayhan, hayatının hiçbir döneminde böyle bir sorunla karşılaşmadığını belirterek, "İlk defa bu kadar uzun bir bakımsızlık gördüm. İleride okul var. Kışın öğrenciler geçerken çamurdan geçiyorlar. Yazın tozdan mahvoluyoruz. Perde açamıyoruz. Nefes alamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Yetkililere başvurduk ama geri dönüş alamıyoruz. Mahallemiz yok sayılıyor" dedi.

'ARACIMA ETTİĞİM MASRAFLA 3 KERE ASFALT YAPILIRDI'

Yolların yapılmamasından dolayı aracının sürekli arızalandığını söyleyen Murat Keklik, "Burada doğdum büyüdüm ama şimdiye kadar böyle bir rezillik görmedim. Bu çukurların yüzünden arabama ettiğim masrafla buraya 3 kere asfalt yapılırdı. Havuzlubahçe'de oturduğumu söylemekten utanıyorum. Mahallemiz köstebek yuvasından daha berbat bir halde. Yağmur yağdığında insanlar ayakkabılarını, çoraplarını çıkararak buradan geçiyor. Böyle bir insanlık var mı" diye konuştu.

'GÜNDE 3 KERE EVİMİ TEMİZLİYORUM'

Evinde tozlardan dolayı sürekli temizlik yaptığını söyleyen Fatma Kaplan, "Yaşadığımız hayat değil, memnun değiliz. Kızlarım çamurda işe gidip geliyor. Evimi günde 3 kez temizliyorum. Evim ikinci katta olmasına rağmen pislikten, tozdan geçilmiyor. Hayatımız böyle mi devam edecek? Belediye yetkilileri gelip görsünler bu halimizi" ifadelerini kullandı.