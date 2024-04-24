Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Kızılayı Yararına Kermes Düzenledi

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Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerince Türk Kızılay yararına kermes düzenlendi.

Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi aileler ve Türk Kızılayın Filistin'e yardım kampanyasına destek olmak amacıyla kermes düzenledi.

Kermesi ziyaret eden Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, gençlerin halis niyetlerine aracı olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Okul müdürü Yakup Yüksel ise kermesle öğrencilere yardımlaşmanın önemini anlatmayı da amaçladıklarını kaydetti.