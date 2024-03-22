Havza Anaokulu Öğrencileri Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü İçin Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti

İmamoğlu : Topunuz Gelin Ne Olacak! Kasap Dükkanı Bilmem Ne Dükkanı Gezerek Oy İstiyorsun. Yazık! Üzülüyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane ve Sarıyer’i kapsayan, ‘Cendere Yaşam Vadisi 1. Etap ve 2. Etaplarını’, gazetecilerle birlikte yerinde inceledi. İmamoğlu, yağmur altında gerçekleştirlen inceleme gezisi sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da rakibi Murat Kurum lehine seçim çalışmalarına katılmasıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, “Eskiden biliyorsunuz; Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanı, seçim dönemlerinde bağımsız olsun diye istifa ettirilir ve bürokrasiden insanlar atanırdı ki orada hak-hukuk çiğnenmesin. Nereden nereye? Haydi bakalım. Demokrasiye bak! Yani 17 tane bakanın, 20 tane bakan, kaç tane bakanın… Topunuz gelin, ne olacak? Şimdi kasap dükkanı, bilmem ne dükkanı gezerek oy istiyorsun. Yazık! Üzülüyorum" dedi.